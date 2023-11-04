Головне
Луческу оголосив про відхід з Динамо
Вчора 19:19 1004 1
Ядов здобув бронзу на чемпіонаті Європи
Вчора 22:57 307
Шовковський має очолити Динамо
Вчора 22:23 1213
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії
Вчора 21:50 421
М'яч Мудрика у ворота Арсенала - найкращий гол Челсі у жовтні
Вчора 20:16 461
Шахтар мінімально переграв Динамо у 13 турі УПЛ
Вчора 18:54 706
СБУ повідомила про підозру брату Бубки
Вчора 18:47 707
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар
Вчора 18:39 1293
Халматов здобув срібну нагороду на чемпіонаті Європи
Вчора 18:37 396
Мудрик повернувся у загальну групу Челсі
Вчора 15:11 432
Прямі трансляції

Пушич: Завжди приємно перемагати у важливій грі

Маріно Пушич прокоментував перемогу над Динамо
Сьогодні 10:12 142 0
Пушич: Завжди приємно перемагати у важливій грі
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар домінував у грі 13 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Маріно Пушич.

"Почнемо з того, що завжди приємно перемагати, особливо у важливій грі, у дербі. Це багато значить, це чудовий результат.

Я вважаю, ми заслужили на цю перемогу: володіли ініціативою більшу частину часу, добре грали до останньої третини в першому таймі, де нам трохи не вистачало якісних безпечних передач.

Але загалом, коли я підбиваю підсумки цієї зустрічі, можу сказати, що суперник також мав нагоди, однак ми домінували в грі через володіння м'ячем і хорошу організацію. Вони отримали дві нагоди, коли в нас було на одного гравця менше. Це була трохи напружена ситуація, але, підбиваючи загальний підсумок, я думаю, ми заслужили на перемогу і грали досить добре", - заявив Пушич.

Нагадаємо, Шахтар мінімально переграв Динамо у 13 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 2844
Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар Зубков ударом поміж ніг Бущану відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар 1293
Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Епіцентр - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1416
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 3711
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1782
Шовковський має очолити Динамо Шовковський має очолити Динамо 1213
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2388 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302453
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12969 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51056 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10321
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3776