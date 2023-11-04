Пушич: Завжди приємно перемагати у важливій грі

Шахтар домінував у грі 13 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Маріно Пушич.

"Почнемо з того, що завжди приємно перемагати, особливо у важливій грі, у дербі. Це багато значить, це чудовий результат.

Я вважаю, ми заслужили на цю перемогу: володіли ініціативою більшу частину часу, добре грали до останньої третини в першому таймі, де нам трохи не вистачало якісних безпечних передач.

Але загалом, коли я підбиваю підсумки цієї зустрічі, можу сказати, що суперник також мав нагоди, однак ми домінували в грі через володіння м'ячем і хорошу організацію. Вони отримали дві нагоди, коли в нас було на одного гравця менше. Це була трохи напружена ситуація, але, підбиваючи загальний підсумок, я думаю, ми заслужили на перемогу і грали досить добре", - заявив Пушич.