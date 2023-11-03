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Сімеоне погодився відпустити де Пауля в Ювентус

Сам футболіст вже погодився на перехід в туринський клуб
Сьогодні 19:35 292 0
Сімеоне погодився відпустити де Пауля в Ювентус
#Атлетіко Мадрид, #Ювентус, #Родріго де Пауль

Джерело - Tuttosport.

Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі веде перемовини з Атлетіко щодо трансферу Родріго де Пауля.

Про це повідомляє Tuttosport.

Процес розпочався після того, як головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне дав добро на продаж 29-річного аргентинця.

Сам футболіст вже погодився на перехід в туринський клуб.

Ювентус хотів би взяти гравця в оренду з правом викупу приблизно за 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ювентус відмовився від подальшого розгляду справи "кальчополі".

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