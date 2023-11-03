Сімеоне погодився відпустити де Пауля в Ювентус

Джерело - Tuttosport.
Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі веде перемовини з Атлетіко щодо трансферу Родріго де Пауля.
Про це повідомляє Tuttosport.
Процес розпочався після того, як головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне дав добро на продаж 29-річного аргентинця.
Сам футболіст вже погодився на перехід в туринський клуб.
Ювентус хотів би взяти гравця в оренду з правом викупу приблизно за 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, Ювентус відмовився від подальшого розгляду справи "кальчополі".
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