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Ювентус відмовився від подальшого розгляду справи «кальчополі»

Ювентус відмовився від своєї апеляції
Сьогодні 22:39 162 0
Ювентус відмовився від подальшого розгляду справи «кальчополі»
#Ювентус

Джерело - Calcio e Finanza.

Ювентус відмовився від розгляду справи щодо компенсації збитків, яких клуб зазнав внаслідок корупційного скандалу "кальчополі" у 2006 році.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

У 2011 році туринці хотіли отримати від Федерації футболу Італії та Інтера 443,725 млн євро. Їхнім аргументом було те, що прямих доказів причетності клубу до подій 2006-го доведено не було, але позов було відхилено.

У 2016-му Ювентус оскаржив відхилення позову та збільшив бажану суму компенсації до 581 мільйона євро. Вже цього року слухання у Держраді тричі переносилися, а 13 жовтня клуб повідомив усі сторони, що відмовляється від своєї апеляції.

Нагадаємо, Локателлі продовжить контракт з Ювентусом.

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