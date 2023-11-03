Динамо - Шахтар: стартові склади команд на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 13 турі Української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Шепелєв, Караваєв, Волошин, Беніто
Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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