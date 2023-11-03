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Динамо - Шахтар: стартові склади команд на матч УПЛ

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Сьогодні 16:05 342 0
Динамо - Шахтар: стартові склади команд на матч УПЛ
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У 13 турі Української Прем'єр-ліги київське Динамо прийматиме донецький Шахтар.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Шепелєв, Караваєв, Волошин, Беніто

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Невертон, Сікан

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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