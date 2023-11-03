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Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ

Сьогодні 11:00 1157 0
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ
#Динамо - Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга-2023/24
13-й тур
3 листопада, 2023 рік. 17:00

Динамо (Київ) - Шахтар (Донецьк)
 Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського (Київ)
Головний арбітр - Ярослав Козик
Трансляція - 2+2 та YouTube-канал Динамо

У 13-му турі чемпіонату України чинний володар титулу донецький Шахтар у гостях зіграє проти свого найпринциповішого суперника - київського Динамо - в межах першого Класичного цього сезону.

Динамо

Підопічні Мірчі Луческу перебувають у не найкращій формі - 1 перемога в останніх 5 матчах, яка була здобута понад місяць тому (проти Олександрії - 4:2). "Вільна" від єврокубків осіння частина сезону поки що не дуже допомогла киянам у боротьбі за 1 місце турнірної таблиці, наразі її очолює Кривбас, а "біло-сині" посідають 7 сходинку, відстаючи від лідера на 10 очок, зате мають 3 матчі в запасі. Від Шахтаря Динамо відділяє 5 балів, але донеччани провели на одну гру більше.

У п'ятницю господарі поля не зможуть, як і раніше, розраховувати на Андрія Ярмоленка, а свіжою неприємною втратою став нападник Владислав Ванат, який у попередній грі (проти Колоса - 1:1) заробив вилучення.

Шахтар

У "гірників" нині справи теж ідуть не ідеально - команда щойно отримала нового тренера. Ним став Маріно Пушич, який до цього працював помічником головного у нідерландському Феєнорді. Фахівець дебютував на тренерській лаві відразу матчем Ліги чемпіонів проти Барселони (1:2). А ось гра проти Динамо стане першою для 52-річного наставника в межах УПЛ.

У Шахтаря, на відміну від Динамо, дискваліфікованих немає, а зіграти зможуть усі, крім давно травмованих Івана Петряка, Лассіни Траоре та Става Лемкіна.

Турнірна таблиця

Історія зустрічей

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): з'явиться ближче до матчу...

Маріно Пушич (головний тренер Шахтаря): 

"Як і в будь-якому іншому чемпіонаті, в Україні є окремий матч, яким є дербі Шахтаря та Динамо. Особливий матч. Тут буде багато емоцій, їх слід контролювати. Багато буде вогню та емоцій.

Приїзд до України? Коли живеш в іншій країні, то ти знаєш новини – це жах та сум. Я вдячний усім за те, як мене зустріли у клубі і як я почуваюся у місті".

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Сирота, Попов, Тимчик, Андрієвський, Бражко, Караваєв, Буяльський, Шепелєв, Волошин.

Шахтар: Різник, Конопля, Матвієнко, Ракицький, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Сікан.

Цифри й факти

  • Мірча Луческу на чолі Шахтаря 25 разів зустрічався з Динамо в чемпіонатах України - 13 перемог, 5 нічиїх, 7 поразок;
  • Останній матч між командами, який відбувся 22 квітня 2023 року, завершився нічиєю - 1:1;
  • Класичне стане для Маріно Пушича дебютним матчем в УПЛ;
  • З останніх 12 матчів у межах УПЛ проти Шахтаря Динамо виграло лише 1 (у квітні 2021 року).
  • Востаннє Динамо забивало Шахтарю понад 1 гол за матч ще у серпні 2020-го (гра за Суперкубок - 3:1).
  • Динамо може забити 1100-й домашній гол в Чемпіонатах (треба ще 1 м’яч);
  • Динамо може зазнати 100-ї поразки в УПЛ;
  • Останній раз Динамо на своєму полі грало внічию саме з Шахтарем: 22 квітня цього року (1:1);
  • Гольова серія Шахтаря в УПЛ продовжується 39 ігор – 89 голів, а в гостях – 25 ігор: 40 голів.

Прогноз букмекерів

  • Перемога Динамо - 4,00;
  • Нічия - 3,85;
  • Перемога Шахтаря - 1,93.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

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