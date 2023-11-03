У Барселоні вирішили ситуацію з Гюндоганом

У Барселоні обговорили ситуацію з гравцем

У Барселони немає проблем з півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.

Про це розповів спортивний директор клубу Деку.

"Ситуація з Ілкаєм Гюндоганом була обговорена та вирішена в роздягальні. Усе добре. Немає проблем", - сказав Деку.

Після поразки від Реала (1:2) Гюндоган сказав: "Я прийшов з роздягальні, і, очевидно, люди розчаровані, але після такої важливої гри та такого результату я хотів би бачити більше гніву та розчарування.

Коли ти програєш, має бути більше емоцій. Коли ти знаєш, що у певних ситуаціях можеш діяти краще, але не реагуєш".

Нагадаємо, Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону.

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