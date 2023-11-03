У Барселоні вирішили ситуацію з Гюндоганом

Джерело - tribuna.com.
У Барселони немає проблем з півзахисником Ілкаєм Гюндоганом.
Про це розповів спортивний директор клубу Деку.
"Ситуація з Ілкаєм Гюндоганом була обговорена та вирішена в роздягальні. Усе добре. Немає проблем", - сказав Деку.
Після поразки від Реала (1:2) Гюндоган сказав: "Я прийшов з роздягальні, і, очевидно, люди розчаровані, але після такої важливої гри та такого результату я хотів би бачити більше гніву та розчарування.
Коли ти програєш, має бути більше емоцій. Коли ти знаєш, що у певних ситуаціях можеш діяти краще, але не реагуєш".
Нагадаємо, Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону.
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