Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 11-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 28 жовтня
Альмерія - Лас-Пальмас 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Ель-Хаддаді, 1:1 - 72 Рамазані, 1:2 - 90+4 Каба
Барселона - Реал Мадрид 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 6 Гюндоган, 1:1 - 68 Беллінгем, 1:2 - 90+2 Беллінгем
Мальорка - Хетафе 0:0
Кадіс - Севілья 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 8 Рамос, 2:0 - 28 Мачіс, 2:1 - 37 Окампос, 2:2 - 60 Ракитич
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