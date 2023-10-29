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Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону: результати 11 туру Ла-Ліги

Результати 11 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:05 805 0
Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону: результати 11 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 11-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

11 тур, 28 жовтня

Альмерія - Лас-Пальмас 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Ель-Хаддаді, 1:1 - 72 Рамазані, 1:2 - 90+4 Каба

Барселона - Реал Мадрид 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Гюндоган, 1:1 - 68 Беллінгем, 1:2 - 90+2 Беллінгем

Мальорка - Хетафе 0:0

Кадіс - Севілья 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Рамос, 2:0 - 28 Мачіс, 2:1 - 37 Окампос, 2:2 - 60 Ракитич

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