Головне
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 11:00 1407
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 12:29 1875
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ
Сьогодні 11:28 3229
Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі
Вчора 23:35 654
Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії
Вчора 23:18 596
Валенсія з Яремчуком пройшла Логроньєс у Кубку Іспанії
Вчора 23:00 579
Український боєць UFC Потєря проведе бій на початку грудня
Вчора 20:41 467
Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України
Вчора 18:55 596
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України
Вчора 18:37 851
Стали відомі суперники ХІТа в елітному раунді Ліги чемпіонів
Вчора 15:55 510
Прямі трансляції

Динамо обрало форму на матч з Шахтарем

Початок о 17:00
Сьогодні 13:11 248 0
Динамо обрало форму на матч з Шахтарем
#Динамо Київ, #Шахтар Донецьк

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо у матчі 13-го туру УПЛ прийме Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамівці зіграють у домашньому комплекті білого кольору, воротар проведе матч у салатовій формі. Гості вийдуть на поле у помаранчево-чорних футболках, чорних шортах та гетрах, голкіпер Шахтаря гратиме у червоній формі.

Важливо: Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ

Гра на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського розпочнеться о 17:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 3229
Світоліна розповіла коли повернеться на корт Світоліна розповіла коли повернеться на корт 719 1
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1407
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 1875
Усик назвав наступного суперника Ломаченка Усик назвав наступного суперника Ломаченка 1195
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України 851
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 24534
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94946
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8262 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 99549 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30488
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49957