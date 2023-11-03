Динамо обрало форму на матч з Шахтарем

Початок о 17:00

Динамо у матчі 13-го туру УПЛ прийме Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На традиційній передматчевій нараді з організаційних питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

Динамівці зіграють у домашньому комплекті білого кольору, воротар проведе матч у салатовій формі. Гості вийдуть на поле у помаранчево-чорних футболках, чорних шортах та гетрах, голкіпер Шахтаря гратиме у червоній формі.

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Гра на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського розпочнеться о 17:00.