Ексголкіперу підготували посаду у клубі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпера Самір Ханданович повернеться в Інтер.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

Словенський ексголкіпер обійме якусь посаду в клубі, поки ще невідомо, яку точно.

Видання пропонує два варіанти: або Самір стане радником клубу і сполучною ланкою між керівництвом і голкіперами, або ж скаутом у Східній Європі, або скаутом.

Ханданович може працювати скаутом у Східній Європі. Спортивний директор Інтера лише зізнався, що колишній воротар стане частиною якогось нового проєкту "нерадзуррі".