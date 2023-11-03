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Ханданович повернеться в Інтер

Ексголкіперу підготували посаду у клубі
Сьогодні 08:38 239 0
Ханданович повернеться в Інтер
#Ханданович, #Самір Ханданович

Джерело - Чемпіон.

Голкіпера Самір Ханданович повернеться в Інтер.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

Словенський ексголкіпер обійме якусь посаду в клубі, поки ще невідомо, яку точно. 

Видання пропонує два варіанти: або Самір стане радником клубу і сполучною ланкою між керівництвом і голкіперами, або ж скаутом у Східній Європі, або скаутом.

Ханданович може працювати скаутом у Східній Європі. Спортивний директор Інтера лише зізнався, що колишній воротар стане частиною якогось нового проєкту "нерадзуррі".

39-річний голкіпер покинув "нерадзуррі" в кінці сезону 2022/23 після закінчення контракту. Загалом словенець за 11 років провів 455 матчів за "нерадзуррі" у всіх турнірах, у тому числі 380 у Серії А. За цей час він перемагав у Серії А, а також двічі завойовував Кубок Італії.

Раніше повідомлялося, що голкіпер міг перейти у Лаціо.

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