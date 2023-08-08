Ханданович не збирається завершувати кар'єру

Легенда та екскапітан Інтера Самір Ханданович може продовжити кар'єру в Лаціо.

Про це повідомляє Goal.com.

Агенти 39-річного словенця запропонували послуги голкіпера римському клубу, який зараз шукає другого воротаря після того, як Луїш Машіміану перейшов до Альмерії. Лаціо намагався підписати Еміля Аудеро із Сампдорії, але той перебуває за крок від переходу в Інтер.

Ханданович зараз перебуває в статусі вільного агента після того, як його контракт з "Інтером" закінчився наприкінці червня. Раніше словенець уже виступав за Лаціо у другій половині сезону 2005/2006, але провів за римлян лише один матч.

Напередодні Лаціо підписав контракт з ексзахисником Айнтрахта Камадою.