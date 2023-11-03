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Барселона зіграє товариський матч з Америкою

Матч відбудеться 21 грудня
Сьогодні 14:25 196 0
Барселона зіграє товариський матч з Америкою
Фото - Getty Images
#Барселона

Джерело - tribuna.com.

Барселона зіграє товариську гру з мексиканським клубом Америка.

Про це повідомляє AS.

Матч відбудеться 21 грудня у Далласі (США). За два дні до цього іспанський клуб вдома зіграє у Ла-Лізі з Альмерією. Після цієї гри команда відправиться чартерним рейсом у США.

Гра відбудеться на AT&T Stadium – домашній арені клубу НФЛ Даллас Ковбойс. Влітку Барселона зіграла на цьому стадіоні товариський матч з Реалом, встановивши рекорд відвідуваності арени – 82 026 глядачів.

Барселона погодилась на цей матч, щоб покращити своє фінансове становище. За даними джерела, гравці розуміють це і готові зіграти, щоб допомогти клубу. Після матчу гравці з Південної Америки зможуть відправитись додому та відсвяткувати Різдво з родинами.

Раніше Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону.

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