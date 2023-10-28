Колос - Динамо 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру УПЛ ковалівський Колос вдома зіграв внічию з київським Динамо.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 28 жовтня
Голи: 0:1 - 19 Тимчик, 1:1 - 51 Лучкевич
Колос: Фесюн – Ємець, Чорноморець, Бондаренко, Бурда – Лучкевич (Золотов, 83), Мілько (к), Демченко (Тотовицький, 83), Дієго (Мякушко, 72), Ільїн (Болбат, 55) – Салабай (Безбородько, 55).
Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Бражко, Шепелєв, Караваєв, Буяльський (к), Волошин (Шапаренко, 70) – Ванат.
Попереджені: Ємець (88) – Ванат (31), Бражко (72).
Вилучений: Ванат (63).
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