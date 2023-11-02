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Реал може продати захисника Менді взимку

Сам гравець має намір залишитися у команді
Вчора 23:54 179 0
Реал може продати захисника Менді взимку
#Реал Мадрид, #Ферлан Менді

Джерело - Relevo.

Лівий захисник Реала Ферлан Менді може покинути команду у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Relevo.

Мадридці хочуть продати француза, адже не бачать його у своїх планах на наступний сезон.

Реал сподівається, що його повернення до стартового складу приверне увагу потенційного покупця.

Сам гравець має намір залишитися у команді до літа 2025 року, коли спливе його контракт.

Нагадаємо, гравці Реала впевнені у переході Мбаппе до мадридського клубу.

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