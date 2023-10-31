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Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored

Сьогодні 20:39 200 0
Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до команди місяця (жовтень) АПЛ.

Про це повідомляє WhoScored.

Середня оцінка фулбека - 7.30, що, наприклад, вище, ніж у Кірана Тріпп'єра на правому фланзі (7.13).

Також до збірної потрапили Гульєльмо Вікаріо (7.12), Крістіан Ромеро (7.58), Ітан Піннок (7.53), Домінік Собослаї (7.70), Деклан Райс (7.61), Дуглас Луїс (7.69), Бріан Мбемо (7.93), Сон Хин Мін (7.68) та Двайт Макніл (7.78).

Раніше Миколенко увійшов у збірну 10-го туру АПЛ за версією WhoScored.

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