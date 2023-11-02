Брентфорд вимагає 100 млн фунтів за Тоуні

Брентфорд назвав ціну нападника

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні не покине клуб до кінця сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

Керівництво клубу оцінює форварда в 100 млн фунтів і не готове відпустити його взимку, незважаючи на інтерес з боку Челсі і Арсеналу.

Члени ради директорів сміються, коли обговорюють новини про те, що ціна нападника - 50-60 млн фунтів.

Раніше форвард Брентфорда Айвен Тоуні отримав скорочену дискваліфікацію за порушення правил на ставки через ігрову залежність.

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