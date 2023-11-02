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Артета пояснив поразку від Вест Гема

Мікель Артета прокоментував поразку від Вест Гема
Сьогодні 11:40 120 0
Артета пояснив поразку від Вест Гема
Фото - Getty Images
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал не напрацював на перемогу у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Вест Гема.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Я дуже розчарований і беру на себе відповідальність за цю поразку. Ми 48 годин говорили про те, як маємо діяти в цьому матчі, але в підсумку зіграли зовсім не так, як хотіли.

Ми зробили недостатньо, щоб напрацювати на перемогу. Ми створили дуже мало гостроти попереду. Я хотів значно більшого від своєї команди, нам ще багато чого потрібно покращити.

Райс, Мартінеллі, Сака та Едегор вийшли в 2-му таймі не для того, щоб передати якісь месседжі. Ми їх надсилаємо словами, нам не потрібні для цього якісь інші способи.

Ми виставили у старті команду, яка, на нашу думку, могла б чинити найкращий супротив супернику на початку матчу, однак після 1-го голу гра пішла не за нашим планом.

Цей матч показав нам, що кожен день усе починається спочатку, немає значення, що відбулося 3 дні тому. Такі поразки є болючими, але ми повинні використати цей біль, щоб якнайкраще підготуватися до матчу з Ньюкаслом" у суботу", – сказав Артета.

Нагадаємо, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком.

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