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Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка ліги Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги
Сьогодні 08:05 734 0
Ньюкасл розгромив Манчестер Юнайтед, Вест Гем переграв Арсенал із Зінченком: результати матчів Кубка ліги
#Арсенал (Лондон), #Бернлі, #Борнмут, #Вест Гем, #Евертон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Англія, Кубок Ліги, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед, #Фулгем, #Челсі, #Блекберн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1-го листопада, відбулося 5 матчів у межах 1/8 фіналу Кубка ліги.

Кубок англійської ліги
1/8 фіналу, 1 листопада

Вест Гем - Арсенал 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 автогол Вайт, 2:0 - 50 Кудус, 3:0 - 60 Боуен, 3:1 - 90+6 Едегор

Олександрі Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі 57 хвилин.

Борнмут - Ліверпуль 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Гакпо, 1:1 - 64 Клюйверт, 1:2 - 70 Нуньєнс

Ілля Забарний відіграв увесь матч у складі господарів.

Евертон - Бернлі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Тарковські, 2:0 - 53 Онана, 3:0 - 90+2 Янг

Віталій Миколенко провів на полі усі 90 хвилин.

Іпсвіч - Фулгем 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Вілсон, 0:2 - 50 Муніз, 0:3 - 77 Кейрні, 1:3 - 78 Багготт

Челсі - Блебекрн 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Бадьяшиль, 2:0 - 59 Стерлінг

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Альмірон, 0:2 - 36 Голл, 0:3 - 60 Віллок

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