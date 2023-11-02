Дніпро-1 зміг реалізувати свої моменти у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ проти Руха.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Я подякував хлопцям за гру, бо вони провели хороший матч. Але клас суперника то його індивідуальні якості були вищими. Рух не реалізував кілька хороших моментів, а Дніпро-1 реалізував – в цьому і різниця.

Хлопці грали у той футбол, про який ми домовлялись на передматчевій установці. Також у другому таймі вони створили гольові моменти. Ми випустили на поле Квасницю, аби освіжити атаку, згодом ще з’явились на полі Карабін та Соломон.

Загалом я задоволений тією грою, яку сьогодні продемонструвала команда. Забий ми ті моменти на початку матчу, він би пішов за іншим сценарієм. Василю Рунічу я нічого не сказав за промахи у тих епізодах. Я критикую гравців лише тоді, коли вони грають без самовіддачі, а технічний брак може статись із кожним, нічого страшного не сталось. Василю та всій команді слід попрацювати на тренуваннях, аби виправити ситуацію у наступних матчах.

У стартовому складі вийшов Юрій Герета і добре проявив себе. Його вини у пропущених м’ячах немає. Наша філософія – довіряти молодим футболістам і вони будуть грати та отримувати досвід. Ледвій отримав невелике пошкодження, але ми спокійно випустили у старті Герету і не переживали за позицію голкіпера" - сказав Пономарьов.