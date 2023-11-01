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Дніпро-1 переграв Рух у 5 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 0:2
Сьогодні 19:58 237 0
Дніпро-1 переграв Рух у 5 турі УПЛ
#Рух Львів, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув перемогу над Рухом у межах 5-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь дніпрян.

Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 1 листопада

Рух - Дніпро-1 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Філіппов, 0:2 - 26 Піхальонок

Склади команд:

Рух: Герета, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Пастух, Едсон, Сапуга, Руніч (Квасниця, 53), Климчук (Соломон-Отабор,76), Теслюк (Карабін, 76)

Запасні: Паньків, Холод, Підгурський, Лях, Довгий, Плюман, Таллес, Альваренга, Притула

Дніпро-1: Кінарейкін, Мірошніченко, Сарапій, Сваток, Адамюк, Рубчинський (Горбунов, 82), Бабенко, Лєднєв (Вітіньйо, 64), Піхальонок (Кравець, 88), Гуцуляк, Філіппов

Запасні: Юрчук, Пуріта, Є. Пасіч, Каплієнко, Маркос Андре

Попередження: Максимов 19, Піхальонок 21, Теслюк 33, Слюбик 63, Гуцуляк 75, Мірошніченко 84

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