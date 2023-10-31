Динамо продає благодійні квитки на матч з Шахтарем

Джерело - ФК Динамо.
Стартував продаж благодійних квитків на матч 13-го туру УПЛ Динамо - Шахтар.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні, проте їх власники можуть долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24. 100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу.
У продажі будуть квитки трьох категорій. Матч Динамо - Шахтар відбудеться 3 листопада. Початок о 17.00.
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря може пропустити матч з Динамо.