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Динамо продає благодійні квитки на матч з Шахтарем

Сьогодні 21:55 206 0
Динамо продає благодійні квитки на матч з Шахтарем
#Динамо Київ, #Шахтар

Джерело - ФК Динамо.

Стартував продаж благодійних квитків на матч 13-го туру УПЛ Динамо - Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Ці квитки не дають права відвідати матч на стадіоні, проте їх власники можуть долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24. 100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу.

У продажі будуть квитки трьох категорій. Матч Динамо - Шахтар відбудеться 3 листопада. Початок о 17.00.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря може пропустити матч з Динамо.

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