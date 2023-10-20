Аль-Хіляль може отримати компенсацію від ФІФА за травму Неймара

У форварда діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна

Травма бразильця Неймара може призвести до того, що його клуб Аль-Хіляль із Саудівської Аравії активує механізм ФІФА та отримає мільйонну компенсацію.

Про це повідомляє Globoesporte.

Неймар зазнав серйозної травми і може вибути з гри на 8 місяців. У нього діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

За словами юристів, Аль-Хіляль може вдатися до Програми захисту клубів, яка виплачує командам компенсації, коли гравець отримує травму під час виступу за головну команду своєї країни на змаганні ФІФА та позбавлений можливості працювати понад 28 днів поспіль.

ФІФА компенсує пропущений через травму час терміном максимум один рік, а сума компенсації обмежена 7,5 млн євро.

Однак, ця сума навіть близько не покриває зарплату Неймара в саудівському клубі. Згідно з нещодавньою публікацією журналу Forbes, бразилець заробляє в Аль-Хілалі близько 112 млн доларів США за сезон. Загальна сума, яку може надати ФІФА, не покриває навіть одного місяця заробітної плати 10-го номера клубу.

Неймар залишив ПСЖ і перейшов до Аль-Хіляля у літнє трансферне вікно, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом. До того, як Неймар отримав травму в грі Бразилії проти Уругваю (0:2) у кваліфікації ЧС-2026, він зіграв лише 5 матчів і забив 1 гол за Аль-Хіляль.

Загальна сума, яка щорічно розподілятиметься за програмою ФІФА для всіх клубів у разі травм, становитиме 80 млн євро.