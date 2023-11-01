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Матчі УПЛ до нового року відбуватимуть без глядачів

Функціонери не хочуть ризикувати безпекою
Сьогодні 13:40 247 0
Матчі УПЛ до нового року відбуватимуть без глядачів
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport.ua.

Виступи українських команд у чемпіонатах під егідою УПЛ та ПФЛ з футболу найближчим часом пройде без глядачів.

Про це повідомляє Sport.ua.

Хоча вже були звернення зацікавлених організацій до профільного Міністерства з проханням визначитися, скільки уболівальників під час воєнного стану можуть бути присутні на календарному поєдинку у випадку гарантії безпеки, ніхто з функціонерів вирішив не брати на себе відповідальність. Наразі це питання закрито і обговорюватися найближчим часом вже не буде.

Нагадаємо, деякі клуби, попри заборону, дозволяють невеликим групам уболівальників відвідувати календарні поєдинки. Їх не зупиняють навіть серйозні штрафи. Раніше цим найбільше грішив рівненський Верес.

Раніше було визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ.

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