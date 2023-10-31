Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ

Стали відомі володарі нагород за підсумками 12-го туру

Джерело - УПЛ.

Найкращим гравцем 12-го туру УПЛ було визнано нападника Полісся Бені Макуану, який забив єдиний гол у матчі із Зорею (1:0).

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У боротьбі за приз найкращому гравцеві 12-го туру УПЛ він випередив Олега Кожушка з Кривбасу, Валерія Лучкевича з Колоса і Георгія Єрмакова з Олександрії.

Найкращим тренером було визнано наставника Кривбасу Юрія Вернидуба, чия команда розгромила Дніпро-1 з рахунком 3:0 і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Також на нагороду претендували Ярослав Вишняк із Колоса, Юрій Калитвинцев із Полісся та Олега Дулуба з ЛНЗ.