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Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ

Стали відомі володарі нагород за підсумками 12-го туру
Сьогодні 21:26 133 0
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Полісся

Джерело - УПЛ.

Найкращим гравцем 12-го туру УПЛ було визнано нападника Полісся Бені Макуану, який забив єдиний гол у матчі із Зорею (1:0).

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

У боротьбі за приз найкращому гравцеві 12-го туру УПЛ він випередив Олега Кожушка з Кривбасу, Валерія Лучкевича з Колоса і Георгія Єрмакова з Олександрії.

Найкращим тренером було визнано наставника Кривбасу Юрія Вернидуба, чия команда розгромила Дніпро-1 з рахунком 3:0 і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Також на нагороду претендували Ярослав Вишняк із Колоса, Юрій Калитвинцев із Полісся та Олега Дулуба з ЛНЗ.

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