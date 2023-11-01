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Лунін залишить Реал наприкінці сезону

«Вершкові» не планують відпускати українця взимку
Сьогодні 13:25 281 0
Лунін залишить Реал наприкінці сезону
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - football24.ua.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін покине клуб наприкінці сезону в статусі вільного агента.

Про це повідомляє football24.ua.

"Вершкові" не планують відпускати Луніна взимку і виходити на трансферний ринок у пошуках другого воротаря. Андрій майже напевно покине Реал влітку вільним агентом. Його контракт діє до 30 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб може запропонувати Луніна Челсі як частину угоди щодо Кепи Аррісабалаги.

Лунін перебрався до Реалу влітку 2018 року із Зорі. Загалом українець зіграв за "вершкових" 19 матчів у всіх турнірах. У поточному сезоні українець почав цей сезон в основі через травму Тібо Куртуа, але після приходу Кепи втратив місце в старті і не з'являвся на полі.

Нагадаємо, Лунін незадоволений ситуацією у Реалі.

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