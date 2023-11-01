Лунін може перейти у Челсі

Лунін може стати одноклубником Мудрика

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може змінити клуб.

Про це повідомляє англійський журналіст Енді Діллон.

Українець може відправиться в Челсі як частина угоди з купівлі Кепи Аррісабалаги.

"Вершкові" хочуть придбати іспанського голкіпера на постійній основі, але не готові платити за нього більше, ніж 17.5 млн фунтів. Реал може запропонувати "синім" Андрія разом із певною сумою як доплату, щоб спростити укладення угоди.

Зазначимо, що Лунін почав цей сезон в основі через травму Тібо Куртуа, але після приходу Кепи втратив місце в старті і не з'являвся на полі.

Раніше повідомлялося, що Лунін незадоволений ситуацією у Реалі.