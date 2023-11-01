Головне
Збірна України з труднощами перемогла Грецію у жіночій Лізі націй
Вчора 19:09 871
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 10:50 1110
Лунін може перейти у Челсі
Сьогодні 10:30 276
Бій Усика з Ф'юрі перенесли
Сьогодні 08:08 1433
Визначено найкращих гравця та тренера 12 туру УПЛ
Вчора 21:26 341
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів
Вчора 20:43 2637
Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією WhoScored
Вчора 20:39 410
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу
Вчора 16:42 1691
Мудрик пропустить матч проти Блекберна у Кубку ліги
Вчора 15:08 642
Стародубцева здобула дебютну перемогу на турнірі WTA
Вчора 13:08 742
Прямі трансляції

Лунін може перейти у Челсі

Лунін може стати одноклубником Мудрика
Сьогодні 10:30 276 0
Лунін може перейти у Челсі
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - isport.ua.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може змінити клуб.

Про це повідомляє англійський журналіст Енді Діллон.

Українець може відправиться в Челсі як частина угоди з купівлі Кепи Аррісабалаги.

"Вершкові" хочуть придбати іспанського голкіпера на постійній основі, але не готові платити за нього більше, ніж 17.5 млн фунтів. Реал може запропонувати "синім" Андрія разом із певною сумою як доплату, щоб спростити укладення угоди.

Зазначимо, що Лунін почав цей сезон в основі через травму Тібо Куртуа, але після приходу Кепи втратив місце в старті і не з'являвся на полі.

Раніше повідомлялося, що Лунін незадоволений ситуацією у Реалі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гірн: Цінність бою Усик – Ф’юрі різко впала Гірн: Цінність бою Усик – Ф’юрі різко впала 1272
Бій Усика з Ф'юрі перенесли Бій Усика з Ф'юрі перенесли 1433
Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів Ганьба дня: організатори Золотого м'яча "віддали" Лінекеру нагороду Бєланова - українець емоційно відповів 2637
Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу Покер Мілевського та шедевральний асист Ярмоленка: 13 років тому Динамо здобуло найбільшу перемогу в історії клубу 1691
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР 4425
Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ Футболіст Динамо часів Лобановського незаконно відвідав окупований Луганськ 3263
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306744
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57345 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49904
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21428
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109405 4
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16701