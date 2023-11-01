Маркевич: У Карпатах у мене немає стільки часу, як було у Металісті

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич хоче побудувати конкурентну команду у Львові набагато швидше, ніж у Металісті, з яким він досяг великого успіху.

Про це розповів сам наставник

"За ті чотири місяці, що я знову біля керма Карпат, важко зліпити команду, яка б відповідала твоїй тренерській філософії. Для порівняння уточню, що коли очолював Металіст, то в мене пішло п'ять років, аби він став командою європейського рівня. Треба бути реалістом, в Карпатах в мене стільки часу немає, тому разом з асистентами намагатимемось якось пришвидшити цей процес.

Наші селекціонери постійно працюють над пошуком виконавців, які б підсилили склад. Тому з прицілом на виступи вже наступного сезону в УПЛ, без новачків не обійтися. Поки що йде становлення Карпат як боєздатної одиниці. Ось чому ті гравці, які зараз є в моєму розпорядженні, повинні в кожному поєдинку доводити, що можуть прогресувати", - відзначив Маркевич.