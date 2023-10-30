Карпати - Металіст 3:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 14-у туру Першої ліги Карпати вдома обіграли Металіст.
Чемпіонат України - Перша ліга
14 тур, 29 жовтня
Карпати - Металіст 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Невес, 2:0 - 23 Чачуа, 3:0 - 55 Костенко
Карпати: Кожухар, Мизюк, Бабогло, Саків, Полегенько, Чех (Клименко, 84), Чачуа (Шах, 57), Костенко (Равлик, 67), Підлепенець (Картушов, 84), Демченко, Іґор Невес (Крістіан Ноту, 67).
Запасні: Ільющенков, Матвєєв, Векляк, Романюк.
Металіст: Фастов, Абрамов, Багачанський, Бусько (Синчук, 74), Вернаттус (Горенко, 46), Голубка (Маткобожик, 46), Гомес, Ісаєнко, П. Луців, Рязанцев, Ян Віктор (Тепляков, 65).
Запасні: Шумілов, Горяінов, Кобак, Красніков, Мораренко.
Попередження: Рязанцев, 59, Горенко, 78, Ісаєнко, 90+1.
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