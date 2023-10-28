Зоря - Полісся 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Зоря поступилась Поліссю у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 28 жовтня
Голи: 0:1 - 16 Макуана
Попередження : Снурніцин, 55, Жан Клод, 82 - М. Кравченко, 85.
Зоря: Турбаєвський - Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурніцин, 39) - Яцик, Жан Клод - Кирюханцев, Мічін (Нагнойний, 64), Горбач - Герреро.
Полісся: Бойко - Тейлор (М. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов - Кушніренко, Танковський - Козак, Мустафаєв (Крушинський, 46), Макуана - Аріелсон (Шастал, 77).
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