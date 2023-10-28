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Зоря - Полісся 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Зоря - Полісся
Вчора 22:25 209 0
Зоря - Полісся 0:1: огляд матчу
#Полісся, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря поступилась Поліссю у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

12 тур, 28 жовтня

Зоря - Полісся 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Макуана

Попередження  : Снурніцин, 55, Жан Клод, 82 - М. Кравченко, 85.

Зоря: Турбаєвський - Данченко, Батагов, Джордан, Вантух (Снурніцин, 39) - Яцик, Жан Клод - Кирюханцев, Мічін (Нагнойний, 64), Горбач - Герреро.

Полісся: Бойко - Тейлор (М. Кравченко, 46), Шаповал (Морозко, 46), Чоботенко, Шабанов - Кушніренко, Танковський - Козак, Мустафаєв (Крушинський, 46), Макуана - Аріелсон (Шастал, 77).

Раніше Кривбас розгромив СК Дніпро-1, а Динамо зіграло внічию із Колосом.

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