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Сассуоло хоче 30-35 мільйонів євро за Берарді

Вчора 22:55 224 0
Сассуоло хоче 30-35 мільйонів євро за Берарді
#Сассуоло, #Ювентус

Джерело - Tribuna.com.

Ювентус не влаштовує сума, яку Сассуоло вимагає за вінгера Доменіко Берарді.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сассуоло хоче отримати за свого гравця 30-35 мільйонів євро. Ювентус вважає цю суму завищеною.

Тому у клубі вирішили розраховувати на іншого правого вінгера Матіаса Соуле, який грає в оренді за Фрозіноне.

29-річний Берарді у поточному сезоні провів 8 матчів за Сассуоло. В його активі 5 голі та 1 асист.

Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро. Його контракт діє до 2027 року.

Раніше Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба.

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