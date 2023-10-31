Ювентус не влаштовує сума, яку Сассуоло вимагає за вінгера Доменіко Берарді.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сассуоло хоче отримати за свого гравця 30-35 мільйонів євро. Ювентус вважає цю суму завищеною.

Тому у клубі вирішили розраховувати на іншого правого вінгера Матіаса Соуле, який грає в оренді за Фрозіноне.

29-річний Берарді у поточному сезоні провів 8 матчів за Сассуоло. В його активі 5 голі та 1 асист.

Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро. Його контракт діє до 2027 року.

Раніше Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба.