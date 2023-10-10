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Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба

Поль Погба отримує лише 2 тисячі євро на місяць
Сьогодні 08:25 339 0
Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба
Фото - Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Ювентус скоротив до мінімуму зарплату свого півзахисника Поля Погба.

Про це повідомляє Goal.com.

Тепер французький півзахисник отримуватиме 2 тис євро на місяць замість 873 тис, які він заробляв раніше.

Таке різке скорочення зарплати пов'язане з тим, що Погба тимчасово відсторонений від змагань через провалений допінг-тест. Відповідний пункт про скорочення зарплати прописано в колективному договорі з Італійською асоціацією футболістів.

Погба загрожує повноцінна дискваліфікація на термін від двох до чотирьох років. У разі, якщо суд підтвердить провину футболіста, у Ювентуса буде право розірвати контракт із хавбеком і не платити навіть цю мінімальну зарплату.

Раніше Погба повторно здав позитивний допінг тест.

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