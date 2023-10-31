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Челсі готовий продати Мудрика

Клуб незадоволений адаптацією футболіста
Сьогодні 10:44 542 0
Челсі готовий продати Мудрика
Фото - gettyimages
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

У січні Челсі буде готовий розглянути можливості розлучитися з українським вінгером Михайлом Мудриком, адаптація якого в АПЛ відбувається досить проблемно.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У Челсі вже у січні готові або віддати Мудрика в оренду іншому клубу, де українець отримував би регулярну ігрову практику, або навіть до повноцінного продажу футболіста. Другий варіант буде можливим лише в тому випадку, коли "синім" вдасться компенсувати всі витрати на покупку Мудрика у Шахтаря, а це 70 мільйонів євро.

І нехай варіант із повноцінним продажем Мудрика в січні наразі вважається малореальним, інтерес до підписання українця вже виявляють Арсенал та Ювентус.

Сам Мудрик сподівається, що підтримка з боку головного тренера Челсі Маурісіо Почеттіно на його адресу продовжиться.

Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Мудрика.

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