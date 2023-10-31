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Маркевич: Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч

Тренер Карпат - про Золотий м’яч-2023
Сьогодні 22:26 150 0
Маркевич: Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч
#Ліонель Мессі, #Мирон Маркевич

Джерело - Український футбол.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич не вважає, що Золотий м’яч-2023 мав виграти Ліонель Мессі.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не думаю, що Мессі заслуговував отримати Золотий м’яч цього року, хоча він найсильніший гравець в історії футболу. Виграш чемпіонату світу - це єдине, що можна відзначити у Мессі минулого сезону. У нього вже є сім "Золотих м’ячів", куди йому восьмий? Це не доцільно.

Мій фаворит - Голанд. Він набив купу голів минулого сезону та виграв требл. Другим поставлю Мбаппе. Також мені сьогодні імпонує Беллінгем, він дуже молодий, але є топ-гравцем. Думаю, Беллінгем буде претендувати на наступний Золотий м’яч. Він - унікальний футболіст, я давно таких не бачив", - сказав Маркевич.

Раніше Маркевич оцінив перспективи Пушича у Шахтарі.

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