Маркевич: Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич не вважає, що Золотий м’яч-2023 мав виграти Ліонель Мессі.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не думаю, що Мессі заслуговував отримати Золотий м’яч цього року, хоча він найсильніший гравець в історії футболу. Виграш чемпіонату світу - це єдине, що можна відзначити у Мессі минулого сезону. У нього вже є сім "Золотих м’ячів", куди йому восьмий? Це не доцільно.

Мій фаворит - Голанд. Він набив купу голів минулого сезону та виграв требл. Другим поставлю Мбаппе. Також мені сьогодні імпонує Беллінгем, він дуже молодий, але є топ-гравцем. Думаю, Беллінгем буде претендувати на наступний Золотий м’яч. Він - унікальний футболіст, я давно таких не бачив", - сказав Маркевич.