Салах та Де Брейне - головні цілі саудівської ліги з АПЛ

Джерело - tribuna.com.
Саудівська Аравія продовжує будувати плани щодо запрошення зіркових футболістів у свій чемпіонат у наступні трансферні вікна.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Пріоритетними цілями серед гравців АПЛ є вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах та півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне.
На найкращих гравців претендують Аль-Хілаль, Аль-Наср, Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі, які на 75% контролюються місцевим інвестиційним фондом.
Що стосується Де Брейне, то конкретний інтерес до нього виявляє Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду. Запросити 32-річного бельгійця намагалися ще раніше, але не вдалося.
Зараз Кевін відновлюється від чергової травми – він отримав розрив підколінного сухожилля на старті сезону, зігравши всього 2 матчі.
Раніше Салах побив рекорд Анрі.