Салах та Де Брейне - головні цілі саудівської ліги з АПЛ

Саудівські клуби націлились на зірок АПЛ

Саудівська Аравія продовжує будувати плани щодо запрошення зіркових футболістів у свій чемпіонат у наступні трансферні вікна.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Пріоритетними цілями серед гравців АПЛ є вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах та півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне.

На найкращих гравців претендують Аль-Хілаль, Аль-Наср, Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі, які на 75% контролюються місцевим інвестиційним фондом.

Що стосується Де Брейне, то конкретний інтерес до нього виявляє Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду. Запросити 32-річного бельгійця намагалися ще раніше, але не вдалося.

Зараз Кевін відновлюється від чергової травми – він отримав розрив підколінного сухожилля на старті сезону, зігравши всього 2 матчі.

Раніше Салах побив рекорд Анрі.