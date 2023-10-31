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Салах та Де Брейне - головні цілі саудівської ліги з АПЛ

Саудівські клуби націлились на зірок АПЛ
Сьогодні 14:40 96 0
Салах та Де Брейне - головні цілі саудівської ліги з АПЛ
#Кевін Де Брейне, #Мохаммед Салах

Джерело - tribuna.com.

Саудівська Аравія продовжує будувати плани щодо запрошення зіркових футболістів у свій чемпіонат у наступні трансферні вікна.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Пріоритетними цілями серед гравців АПЛ є вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах та півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне.

На найкращих гравців претендують Аль-Хілаль, Аль-Наср, Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі, які на 75% контролюються місцевим інвестиційним фондом.

Що стосується Де Брейне, то конкретний інтерес до нього виявляє Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду. Запросити 32-річного бельгійця намагалися ще раніше, але не вдалося.

Зараз Кевін відновлюється від чергової травми – він отримав розрив підколінного сухожилля на старті сезону, зігравши всього 2 матчі.

Раніше Салах побив рекорд Анрі.

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