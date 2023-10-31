Мудрик пропустить матч проти Блекберна у Кубку ліги

Мудрик продовжує відновлюватися від травми

Вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустить матч 1/8 фіналу Кубка ліги проти представника Чемпіоншипа Блекберна.

Про це клуб повідомила пресслужба клубу.

Мудрик продовжує своє відновлення – він проходить програму реабілітацію.

Михайло травмувався минулого тижня перед матчем з Брентфордом в АПЛ, у нього м’язове пошкодження.

Також поза заявкою Армандо Броя, Бен Чілвелл, Трево Чалоба, Карні Чуквумека, Веслі Фофана, Ромео Лавія та Крістофер Нкунку.

Матч Челсі — Блекберн відбудеться 1 листопада, початок о 21:45.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий продати Мудрика.