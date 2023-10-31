Мудрик пропустить матч проти Блекберна у Кубку ліги

Джерело - chelseafc.com.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустить матч 1/8 фіналу Кубка ліги проти представника Чемпіоншипа Блекберна.
Про це клуб повідомила пресслужба клубу.
Мудрик продовжує своє відновлення – він проходить програму реабілітацію.
Михайло травмувався минулого тижня перед матчем з Брентфордом в АПЛ, у нього м’язове пошкодження.
Також поза заявкою Армандо Броя, Бен Чілвелл, Трево Чалоба, Карні Чуквумека, Веслі Фофана, Ромео Лавія та Крістофер Нкунку.
Матч Челсі — Блекберн відбудеться 1 листопада, початок о 21:45.
Раніше повідомлялося, що Челсі готовий продати Мудрика.