Салах побив рекорд Анрі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів.
Про це повідомляє Opta.
У третьому турі групового етапу Ліги Європи Ліверпуль обіграв Тулузу — 5:1. Один із голів забив Салах та встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів. На його рахунку 43 голи в 43 матчах.
Єгиптянин перевершив досягнення ексфорварда Арсеналу Тьєррі Анрі. Француз забив 42 голи в єврокубках.
43 - Mohamed Salah has now scored 43 goals for Liverpool in major European competitions, the most of any player for an English club. Only. pic.twitter.com/jqHUV8lxj7— OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2023