Салах побив рекорд Анрі

Салах перевершив досягнення Анрі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів.

Про це повідомляє Opta.

У третьому турі групового етапу Ліги Європи Ліверпуль обіграв Тулузу — 5:1. Один із голів забив Салах та встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів. На його рахунку 43 голи в 43 матчах.

Єгиптянин перевершив досягнення ексфорварда Арсеналу Тьєррі Анрі. Француз забив 42 голи в єврокубках.