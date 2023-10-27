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Салах побив рекорд Анрі

Салах перевершив досягнення Анрі
Сьогодні 18:24 334 0
Салах побив рекорд Анрі
Фото - Getty Images
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів.

Про це повідомляє Opta.

У третьому турі групового етапу Ліги Європи Ліверпуль обіграв Тулузу — 5:1. Один із голів забив Салах та встановив рекорд з голів у єврокубках у складі англійських клубів. На його рахунку 43 голи в 43 матчах.

Єгиптянин перевершив досягнення ексфорварда Арсеналу Тьєррі Анрі. Француз забив 42 голи в єврокубках.

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