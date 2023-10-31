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Ювентус готує трансфер півзахисника Арсенала

Томасас Партей може змінити клуб
Сьогодні 15:26 293 0
Ювентус готує трансфер півзахисника Арсенала
Фото - gettyimages
#Партей, #Ювентус, #Арсенал Лондон, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Ювентус розглядає варіант з орендою опорного півзахисника Арсенала Томаса Партея у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Mirror.

30-річний гравець може покинути лондонську команду через втрату стабільного місця в основному складі.

Туринці натомість розглядають хавбека як заміну для Поля Погба, який може отримати тривалу дискваліфікацію за допінг. У такому випадку у француза зменшиться зарплата за контрактом з Юве, а саме зекономлені гроші клуб планує витратити на оренду Партея.

Томас виступає за Арсенал з осені 2020 року, коли його за 50 млн євро підписали з Атлетіко. Цього сезону він зіграв за "канонірів" лише 5 матчів, багато пропустивши через травму.

Раніше Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба.

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