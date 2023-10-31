Ювентус готує трансфер півзахисника Арсенала

Томасас Партей може змінити клуб

Ювентус розглядає варіант з орендою опорного півзахисника Арсенала Томаса Партея у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Mirror.

30-річний гравець може покинути лондонську команду через втрату стабільного місця в основному складі.

Туринці натомість розглядають хавбека як заміну для Поля Погба, який може отримати тривалу дискваліфікацію за допінг. У такому випадку у француза зменшиться зарплата за контрактом з Юве, а саме зекономлені гроші клуб планує витратити на оренду Партея.

Томас виступає за Арсенал з осені 2020 року, коли його за 50 млн євро підписали з Атлетіко. Цього сезону він зіграв за "канонірів" лише 5 матчів, багато пропустивши через травму.

Раніше Ювентус скоротив до мінімуму зарплату Погба.