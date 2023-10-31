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Венгер: Шкода, що такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед, виглядає так безнадійн

Арсен Венгер прокоментував поразку Манчестер Юнайтед у дербі з Сіті
Сьогодні 14:25 155 0
Венгер: Шкода, що такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед, виглядає так безнадійн
#Манчестер Юнайтед, #Арсен Венгер

Джерело - football.ua.

Манчестер Юнайтед виглядав безнадійним у дербі з Манчестер Юнайтед в рамках 10 туру АПЛ.

Про це розповів легендарний тренер лондонського Арсеналу та член Зали слави АПЛ Арсен Венгер.

"Розгромна поразка Юнайтед від Сіті? Я б сказав, що все цілком закономірно. Прірва між двома командами ставала все більшою протягом гри.

Зрештою, шкода, що такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед, виглядає так безнадійно. Я не бачу, за рахунок чого вони можуть в чомусь додати. Ця команда сьогодні втратила впевненість, якість і навіть характер", — сказав Венгер.

Нагадаємо, Манчестер Сіті - найкраща команда року за версією France Football.

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