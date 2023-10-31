Манчестер Юнайтед виглядав безнадійним у дербі з Манчестер Юнайтед в рамках 10 туру АПЛ.

Про це розповів легендарний тренер лондонського Арсеналу та член Зали слави АПЛ Арсен Венгер.

"Розгромна поразка Юнайтед від Сіті? Я б сказав, що все цілком закономірно. Прірва між двома командами ставала все більшою протягом гри.

Зрештою, шкода, що такий великий клуб, як Манчестер Юнайтед, виглядає так безнадійно. Я не бачу, за рахунок чого вони можуть в чомусь додати. Ця команда сьогодні втратила впевненість, якість і навіть характер", — сказав Венгер.