Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо є основним кандидатом на заміну Карло Анчелотті у Реалі.
Про це повідомляє Sportskeeda.
Контракт Анчелотті з Реалом закінчується наприкінці цього сезону. Італійський тренер по закінченню контракта очолить збірну Бразилії.
Керівництво мадридського клубу бачить в лиці Хабі Алонсо найімовірнішу заміну італійцю.
Наразі Баєр є однією з найрезультативніших команд Європи та посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги.
Раніше повідомлялося, що Баварія може запросити Алонсо на посаду головного тренера замість Тухеля.