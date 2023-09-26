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Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі

Реал шукє заміну Анчелотті
Сьогодні 09:52 168 0
Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Хабі Алонсо

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо є основним кандидатом на заміну Карло Анчелотті у Реалі.

Про це повідомляє Sportskeeda.

Контракт Анчелотті з Реалом закінчується наприкінці цього сезону. Італійський тренер по закінченню контракта очолить збірну Бразилії.

Керівництво мадридського клубу бачить в лиці Хабі Алонсо найімовірнішу заміну італійцю.

Наразі Баєр є однією з найрезультативніших команд Європи та посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Баварія може запросити Алонсо на посаду головного тренера замість Тухеля.

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