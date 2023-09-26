Алонсо може змінити Анчелотті у Реалі

Реал шукє заміну Анчелотті

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо є основним кандидатом на заміну Карло Анчелотті у Реалі.

Про це повідомляє Sportskeeda.

Контракт Анчелотті з Реалом закінчується наприкінці цього сезону. Італійський тренер по закінченню контракта очолить збірну Бразилії.

Керівництво мадридського клубу бачить в лиці Хабі Алонсо найімовірнішу заміну італійцю.

Наразі Баєр є однією з найрезультативніших команд Європи та посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги.

Раніше повідомлялося, що Баварія може запросити Алонсо на посаду головного тренера замість Тухеля.