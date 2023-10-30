Вінісіус отримав приз Сократеса за благодійну діяльність

Джерело - Чемпіон.
Перед початком основної частини церемонії Ballon d'Or пройшло нагородження призом Сократеса за гуманітарну діяльність.
Про це повідомляє France Football.
Переможцем став бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор.
Вінісіус є засновником Vini Jr Institute - освітньої програми для бідних студентів.
У 2022 році сума його інвестицій склала 335 000 євро, 2023-го перевищила 1 мільйон євро, а 2024-го досягне 2,5 млн.
.@vinijr after winning the Socrates Award! #prixsocrates with @peaceandsport / #ballondor pic.twitter.com/UakgEeirhP— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Нагадаємо, Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!