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Вінісіус отримав приз Сократеса за благодійну діяльність

Вінісіус є засновником освітньої програми для бідних студентів
Вчора 23:03 198 0
Вінісіус отримав приз Сократеса за благодійну діяльність
Фото: Getty Images
#Вінісіус Жуніор

Джерело - Чемпіон.

Перед початком основної частини церемонії Ballon d'Or  пройшло нагородження призом Сократеса за гуманітарну діяльність.

Про це повідомляє France Football.

Переможцем став бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор.

Вінісіус є засновником Vini Jr Institute - освітньої програми для бідних студентів.

У 2022 році сума його інвестицій склала 335 000 євро, 2023-го перевищила 1 мільйон євро, а 2024-го досягне 2,5 млн.

Нагадаємо, Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року.

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