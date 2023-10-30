Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2023.
Про це стало відомо на церемонії Ballon d'Or.
Мартінесу вручили Яшин Трофі.
Аргентинський голкіпер тріумфував на чемпіонаті світу-2022.
EMILIANO MARTINEZ IS THE 2023 YACHINE TROPHY WINNER! 🇦🇷#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/j9RlTpDENe— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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