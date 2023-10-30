Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року

Мартінес отримав Яшин Трофі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2023.

Про це стало відомо на церемонії Ballon d'Or.

Мартінесу вручили Яшин Трофі.

Аргентинський голкіпер тріумфував на чемпіонаті світу-2022.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!