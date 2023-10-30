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Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року

Мартінес отримав Яшин Трофі
Вчора 22:37 244 0
Мартінес - найкращий голкіпер 2023 року
Фото: Getty Images
#Астон Вілла, #Збірна Аргентини з футболу, #Еміліано Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес став найкращим голкіпером 2023.

Про це стало відомо на церемонії Ballon d'Or.

Мартінесу вручили Яшин Трофі.

Аргентинський голкіпер тріумфував на чемпіонаті світу-2022.

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