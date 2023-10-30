Усик: Пояс WBC хоче до мене прийти

Володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має намір завоювати титул чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це він розповів порталу Seconds Out.

"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі

"Для мене важливо, на що я здатен, що збираюся робити. Не все крутиться навколо Тайсона - він просто звичайний боксер, який має пояс WBC. А пояс WBC хоче до мене прийти, він скучив за мною. Хоче до своїх братків - WBO, WBA, IBF. Його браття в мене. І він четвертим хоче до браточків, додому, в Україну", - сказав Усик.