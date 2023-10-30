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"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі

Боксери продовжують підігрівати інтерес до головного бою року
Сьогодні 18:06 Андрій Дунець 535 0
"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик (21-0, 14 KO) звернувся до Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) напередодні їхнього очного поєдинку.

"Агов, скнаро! Мій друже, Тайсоне Ф’юрі. Я готовий, 23 грудня. А ти? Ти готовий?" - сказав володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring у сторіз свого Instagram.

Відео

Нагадаємо, вихідними Ф'юрі в несподівано напруженій боротьбі переміг роздільним рішенням суддів Френсіса Нганну.

Бій між українцем та британцем попередньо заплановано провести 23 грудня, проте дату можуть змістити на початок наступного року.

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