"Агов, скнаро!" - Усик записав зухвале звернення до Ф'юрі

Боксери продовжують підігрівати інтерес до головного бою року

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик (21-0, 14 KO) звернувся до Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) напередодні їхнього очного поєдинку.

"Агов, скнаро! Мій друже, Тайсоне Ф’юрі. Я готовий, 23 грудня. А ти? Ти готовий?" - сказав володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring у сторіз свого Instagram.

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Нагадаємо, вихідними Ф'юрі в несподівано напруженій боротьбі переміг роздільним рішенням суддів Френсіса Нганну.

Бій між українцем та британцем попередньо заплановано провести 23 грудня, проте дату можуть змістити на початок наступного року.

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