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АПЛ розпочала розслідування щодо трансферів Вілліана та Ето'О з Анжі

Челсі загрожує зняття очок
Вчора 21:02 278 0
АПЛ розпочала розслідування щодо трансферів Вілліана та Ето'О з Анжі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - The Times.

Англійська Прем'єр-ліга розпочала детальне розслідування трансферної діяльності Челсі за часів Романа Абрамовича.

Про це повідомляє The Times.

Увагу привернули два трансфери лондонського клубу з Анжі влітку 2013 року. Тоді Ето'О приєднався до лондонців на правах вільного агента, а за Вілліана заплатили 35,5 мільйонів євро.

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Виплати здійснювалися російським організаціям, які не мали відношення до Анжі. Також мали місце бути незадекларовані виплати родинам гравців.

Якщо Челсі визнають винним у порушенні правил ФФП щодо трансферів Вілліана та Ето'О, клуб може отримати санкції у вигляді штрафу або зняття очок.

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