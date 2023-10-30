АПЛ заборонила їзраїльському фан-клубу Челсі вивішувати банер з зіркою Давида

Джерело - The Telegraph.

Ізраїльський фан-клуб Челсі був поінформований про заборону розміщувати на Стемфорд Брідж банер, на якому зображена зірка Давида.

Про це повідомляє The Telegraph.

Банер зняли, оскільки АПЛ дала командам ліги вказівки не допускати розміщення на стадіонах прапорів Ізраїлю та Палестини.

4 члени ізраїльського фан-клубу Челсі загинули під час атаки ХАМАС на Ізраїль. Вболівальники поставили клубу питання, чи можна замінити оригінальний банер, на якому були зображені сині та білі смуги та два символи зірки Давида, іншим, на якому була лише зірка Давида.

Челсі підняв це питання перед Лігою і стверджує, що їм відповіли, що зірка Давида, яка зображена на прапорі Ізраїлю і визнана символом єврейської ідентичності, підпадає під заборону.

Але АПЛ наполягає на тому, що остаточне рішення залишалося за Челсі, і вони не вказували клубу, що зірка Давида може або не може виставлятися на Стемфорд Брідж.

Раніше Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудрика.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!