Головне
Кривбас розгромив СК Дніпро-1 у 12 турі УПЛ
Вчора 16:15 814
Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону: результати 11 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:05 805
Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн
Вчора 21:51 14781
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку
Вчора 21:42 1044
Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудрика, Арсенал із Зінченком розгромив Шеффілд: результати 10 туру АПЛ
Вчора 21:31 948
Рух розписав мирову з Олександрією у 12 турі УПЛ
Вчора 19:58 205
Кривбас - Дніпро-1 3:0: огляд матчу
Вчора 19:40 219
Терлюга здобула дебютну бронзу на чемпіонаті світу з карате у Будапешті
Вчора 19:22 320
Полісся здолало Зорю у 12 турі УПЛ
Вчора 18:07 383
Динамо зіграло внічию із Колосом у 12 турі УПЛ
Вчора 16:54 619
Прямі трансляції

Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудрика, Арсенал із Зінченком розгромив Шеффілд: результати 10 туру АПЛ

Результати 10 туру АПЛ
Вчора 21:31 948 0
Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудрика, Арсенал із Зінченком розгромив Шеффілд: результати 10 туру АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 тур, 28 жовтня

Челсі - Брентфорд 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Піннок, 0:2 - 90+6 Мбеммо

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропускав матч через ушкодження. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на 76-й хвилині гри.

Арсенал - Шеффілд Юнайтед 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 -28 Нкетіа, 2:0 - 51 Нкетіа, 3:0 - 58 Нкетіа, 4:0 - 88 Вієйра, 5:0 - 90+6 Томіясу

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч.

Борнмут - Бернлі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Тейлор, 1:1 - 22 Семеніо, 2:1 - 76 Біллінг

Український захисник Борнмута Ілля Забарний зіграв повний матч.

Вулвергемптон - Ньюкасл Юнайтед 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 22 Вілсон, 1:1 - 36 Леміна, 1:2 - 45+4 Леміна, 2:2 - 71 Чхан

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Буковина - Нива (Бузова) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Буковина - Нива (Бузова) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1061
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 31761
Кривбас - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Кривбас - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1143
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою 12433
Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн 14781
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 20893
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21377
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49865
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13084
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3736
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38927 4
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42797 1