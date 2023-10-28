Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудрика, Арсенал із Зінченком розгромив Шеффілд: результати 10 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
10 тур, 28 жовтня
Челсі - Брентфорд 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 58 Піннок, 0:2 - 90+6 Мбеммо
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик пропускав матч через ушкодження. Водночас півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов на 76-й хвилині гри.
Арсенал - Шеффілд Юнайтед 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 -28 Нкетіа, 2:0 - 51 Нкетіа, 3:0 - 58 Нкетіа, 4:0 - 88 Вієйра, 5:0 - 90+6 Томіясу
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відіграв повний матч.
Борнмут - Бернлі 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Тейлор, 1:1 - 22 Семеніо, 2:1 - 76 Біллінг
Український захисник Борнмута Ілля Забарний зіграв повний матч.
Вулвергемптон - Ньюкасл Юнайтед 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 22 Вілсон, 1:1 - 36 Леміна, 1:2 - 45+4 Леміна, 2:2 - 71 Чхан
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