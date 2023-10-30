Гвардіола: Ми закохані в Бернарду Сілву

Джерело - Eurosport.
Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва - незамінний гравець команди.
Про це заявив тренер "містян" Жузеп Гвардіола.
"Я міг би 10 хвилин говорити про те, що означає для мене та команди Бернарду. Він неперевершений у всіх аспектах – відданість, інтелект, розуміння нашої гри. Ми закохані у нього. Проблема в тому, що у нього не має великих машин, він одягається, можливо, не надто стильно.
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Він скромний, і всі у роздягальні люблять його. Нам пощастило, що ми його не втратили, тому що він – незамінний. Я знаю, що він щасливий тут", – сказав Гвардіола.
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