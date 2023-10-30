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Манчестер Сіті виставив цінник за півзахисника Філліпса

Сам гравець своєю чергою хоче залишитися у команді
Сьогодні 16:49 324 0
Манчестер Сіті виставив цінник за півзахисника Філліпса
#Манчестер Сіті, #Філліпс

Джерело - Mirror.

Низка європейських клубів зацікавлені у підписанні півзахисника Манчестер Сіті Келвіна Філліпса взимку.

Про це повідомляє Mirror.

"Містяни" встановили на 27-річного англійця цінник у 50 мільйонів фунтів.

Сам гравець своєю чергою хоче залишитися у команді.

Влітку цього року Філліпсом цікавився Вест Гем. Манчестер Сіті був готовий відпустити свого гравця за 40 мільйонів фунтів, але "молотобійці" не погодилися на цю суму.

Напередодні Голанд встановив чергове досягнення в АПЛ.

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