Джерело - Mirror.
Низка європейських клубів зацікавлені у підписанні півзахисника Манчестер Сіті Келвіна Філліпса взимку.
Про це повідомляє Mirror.
"Містяни" встановили на 27-річного англійця цінник у 50 мільйонів фунтів.
Сам гравець своєю чергою хоче залишитися у команді.
Влітку цього року Філліпсом цікавився Вест Гем. Манчестер Сіті був готовий відпустити свого гравця за 40 мільйонів фунтів, але "молотобійці" не погодилися на цю суму.
Напередодні Голанд встановив чергове досягнення в АПЛ.
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