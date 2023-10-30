Моурінью пояснив поразку від Інтера

Рома заслужила на нічию у матчі 10 туру Серії А проти Інтера.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"При тому, що у гравців накопичилася втома, а на підготовку до матчу було мало часу, хлопці все одно провели значний матч.

Думаю, у всіх – не лише у мене на стадіоні було відчуття, що матч закінчиться внічию. Рома спокійно справлялася з усіма труднощами.

Мені шкода, що ми програли, хлопці доклали багато зусиль. Момент із голом можна було краще контролювати.

Я радий за команду, за таку гру у скрутній ситуації – ми приїхали до Мілану без половини команди. А ще ліга зробила нам черговий подарунок – ми грали в неділю, а не у понеділок", — відзначив Моурінью.