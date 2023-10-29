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Інтер здолав Рому, Кальярі вирвав перемогу у Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 10-го туру Серії А
Вчора 23:41 582 0
Інтер здолав Рому, Кальярі вирвав перемогу у Фрозіноне: результати матчів Серії А
#Інтер, #Кальярі, #Мілан, #Монца, #Наполі, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 жовтня, у 10-у туру італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
10 тур, 29 жовтня

Кальярі - Фрозіноне 4:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Суле, 0:2 - 37 Суле, 0:3 - 49 Брешіаніні, 1:3 - Орістаніо, 2:3 - 76 Макумбу, 3:3 - 90+4 Паволетті, 4:3 - 90+6 Паволетті

Монца - Удінезе 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Кольпані, 1:1 - 67 Лукка

Інтер - Рома 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 81 Тюрам

Наполі - Мілан 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 22 Жіру, 0:2 - 31 Жіру, 1:2 - 50 Політано, 2:2 - 63 Распадорі

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