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Скрипник: Важко грати три матчі на тиждень

Віктор Скрипник прокоментував результат матчу з Металістом 1925
Сьогодні 08:42 76 0
Скрипник: Важко грати три матчі на тиждень
#Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла намагалася вирвати перемогу у Металіста 1925 у 12 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Показали реакцію на пропущені голи. Хотіли виграти. Було важко проводити 3 матч за тиждень, але він був бойовим. Такий календар. Якщо ми хочемо грати в єврокубках, то треба звикати до такого режиму. Ми грали, хотіли виграти.

Щодо першого голу, то м’яч пішов угору, програли підбирання. Під час кожного голу можна грати краще.

У перерві просив хлопців показати характер. Розумів, що всі втомилися. Але ми намагались здобути перемогу", – сказав Скрипник.

Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ.

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