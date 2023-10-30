Скрипник: Важко грати три матчі на тиждень

Джерело - Чемпіон.
Ворскла намагалася вирвати перемогу у Металіста 1925 у 12 турі УПЛ.
Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.
"Показали реакцію на пропущені голи. Хотіли виграти. Було важко проводити 3 матч за тиждень, але він був бойовим. Такий календар. Якщо ми хочемо грати в єврокубках, то треба звикати до такого режиму. Ми грали, хотіли виграти.
Щодо першого голу, то м’яч пішов угору, програли підбирання. Під час кожного голу можна грати краще.
У перерві просив хлопців показати характер. Розумів, що всі втомилися. Але ми намагались здобути перемогу", – сказав Скрипник.
Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ.