Скрипник: Важко грати три матчі на тиждень

Ворскла намагалася вирвати перемогу у Металіста 1925 у 12 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Показали реакцію на пропущені голи. Хотіли виграти. Було важко проводити 3 матч за тиждень, але він був бойовим. Такий календар. Якщо ми хочемо грати в єврокубках, то треба звикати до такого режиму. Ми грали, хотіли виграти.

Щодо першого голу, то м’яч пішов угору, програли підбирання. Під час кожного голу можна грати краще.

У перерві просив хлопців показати характер. Розумів, що всі втомилися. Але ми намагались здобути перемогу", – сказав Скрипник.